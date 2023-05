Xabi Alonso, l’Europa League ti fa ricco: bonus di 500mila euro se vince la coppa

Questa sera alla BayArena è in palio in primis la finale e la possibilità di alzare al cielo una coppa decisamente prestigiosa. E oltre allo stimolo della rimonta che riporterebbe il Leverkusen a giocarsi un trofeo europeo dopo 21 anni, per Xabi Alonso c'è anche una componente economica. Secondo quanto riporta la 'Bild', infatti, in caso di vittoria dell'Europa League e, quindi, di qualificazione in Champions League, all'allenatore spagnolo spetteranno 500mila euro dibonus, come da accordo contenuto nel suo contratto. Non solo, perché anche i 400 dipendenti del club, se i tedeschi dovessero arrivare a Budapest e vincere, avranno addirittura tutti due mesi di stipendio in più. Un bonus che si aggiunge ai 50 euro corrisposti a ognuno di loro per ogni punto in campionato.