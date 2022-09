Women’s Champions League, la Roma vince 2-1 con lo Sparta Praga

La Roma Femminile vince la sfida di andata della Women's Champions League contro lo Sparta Praga in Repubblica Ceca. Le giallorosse non sono riuscite a segnare nel primo tempo e nella seconda frazione hanno subito gol da Martinkova. La squadra di Spugna ha cercato in tutti i modi di pareggiare la partita ed a dieci minuti dalla fine ha trovato il pareggio con Bartoli. All'ultimo minuto, poi, Haavi ha firmato il gol vittoria. Il prossimo 29 settembre è prevista la sfida di ritorno nella Capitale alle 14:30, in cui le giallorosse cercheranno di qualificarsi ai gironi della Champions League.