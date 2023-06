Wolverhampton, il club inglese segue la Roma: annullata la tournée in Corea del Sud

La Roma ha annullato la tournée in Corea del Sud prevista a fine luglio a causa dei mancati pagamenti. La stessa motivazione che ha portato il Wolverhampton alla rinuncia al tour nel paese asiatico. Il club inglese lo ha comunicato con una nota sul sito: "Il ritiro dalle partite in programma, che avrebbero dovuto svolgersi alla fine di luglio, arriva dopo che numerosi obblighi finanziari e logistici che non sono stati rispettati dal promotore del tour". Le due squadre si sarebbero dovute affrontare il 29 luglio. Queste le parole del direttore marketing dei Wolves: "Mi sento incredibilmente deluso dal fatto che non saremo in grado di rispettare gli impegni che abbiamo preso in Corea del Sud quest'estate, non solo per i nostri partner e fornitori, ma, naturalmente, per Hee Chan e tutti i nostri fan".