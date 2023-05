Wirtz: “L’arbitro ha permesso alla Roma di perdere tempo. Al ritorno daremo tutto”

Florian Wirtz, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha parlato ai microfoni di RTL.de dopo il match perso contro la Roma: "Al ritorno non sarà un compito impossibile ma non sarà facile visto che abbiamo subito gol dopo che Hradecky aveva fatto un'ottima parata. Sfortunatamente abbiamo dormito troppo sulla seconda palla". Queste le prime parole del tedesco classe 2003 che poi prosegue parlando dell'andamento del match: "E' un peccato, alla fine avremmo potuto segnare un gol che ci avrebbe messo in una posizione migliore in vista del ritorno. Dobbiamo però tenere la testa alta, sappiamo che è ancora tutto in gioco. Sapevamo dall'inizio che al termine di questa partita non si sarebbe deciso nulla e ora siamo più preparati in vista della prossima. Metteremo di nuovo tutto in campo". Wirtz ha poi concluso polemizzando sull'arbitraggio e sulle perdite di tempo messe in atto dalla formazione di Mourinho: "Come previsto la Roma hanno sfruttato al massimo ogni contatto perdendo un minuto o due e l'arbitro lo ha permesso ma c'era da aspettarselo. Un peccato però che non ci sia stato un vero e proprio ritmo di gioco".