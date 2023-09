Wijnaldum vola in Arabia a titolo definitivo: 8 milioni al Psg

Secondo "L'Equipe", Psg e Al-Ettifaq hanno trovato un accordo per Georginio Wijnaldum. Tornato a Parigi l'1 Luglio, dopo l'esperienza con la Roma, il centrocampista olandese si è trovato ai margini del progetto tecnico della squadra francese, che ha optato per la vendita a titolo definitivo. Intorno agli 8 milioni nelle casse dei parigini per portarlo nella squadra araba allenata da Gerrard, che si trova in quinta posizione in Saudi Pro League, e un contratto triennale per il calciatore che dovrebbe svolgere oggi le visite mediche.