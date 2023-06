Wijnaldum, relax sotto il Colosseo: “Un po’ di riposo prima della Nations League”

Georginio Wijnaldum con ogni probabilità non rimarrà a Roma anche nella prossima stagione e in queste ore ha scelto di godersi le bellezze della città che lo ha ospitato in questa difficile stagione. Oggi l'olandese ha infatti scelto di rilassarsi visitando il monumento più famoso della Capitale e probabilmente del mondo, il Colosseo. A renderlo noto è stato lui stesso pubblicando degli scatti sui social accompagnati da una chiara didascalia: "Mi sono goduto qualche giorno di riposo a Roma prima di unirmi alla squadra olandese per la Nations League". Dopo una stagione altalenante, frenata in particolare dal grave infortunio alla tibia rimediata lo scorso agosto, il centrocampista farà ritorno al PSG (ancora proprietaria del cartellino) ma prima ancora scenderà in campo con la sua Olanda per affrontare la Croazia nelle finali del torneo internazionale.