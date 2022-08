Wijnaldum presto a Roma per visite e firma. Accordo totale con Belotti

I Friedkin fanno sognare i tifosi della Roma. Accordo raggiunto per Veretout con il Marsiglia: domani incontro decisivo. Aperta la vendita per i distinti nord ovest contro lo Shakhtar

Ancora poche ore, ma è fatta per Wijnaldum: i tifosi lo aspettano, la società anche e entro venerdì, salvo colpi di scena, è atteso nella Capitale. Nella notte è stato trovato l’accordo tra la Roma e il Psg per il trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto e contributo del club francese allo stipendio netto di 7 milioni. L’orario del volo che porterà Wijnaldum a Roma ancora non c’è e, come detto, l’intenzione del club giallorosso è quella di chiudere tutto entro venerdì (sbarco, visite e ufficialità).

Mou attende 'Gini' a Trigoria. Roma-Shakhtar attesi 60mila tifosi

Anche José Mourinho fa il conto alla rovescia. L'ennesimo colpo di mercato sta per arrivare a Roma e come è solito fare lo Special One, si lascia volutamente sfuggire qualche indizio social, che fa ben sperare la piazza romanista. Tramite una storia sul suo profilo Instagram l'allenatore giallorosso ha postato una foto di Daniele Muscarà al lavoro al pc. Il commento è tutto da ridere: "Mettendo sotto pressione l'avvocato del club. Dai Daniele". I Friedkin in un anno hanno riportato i sold out all’Olimpico, hanno vinto una Conference, hanno rispettato la storia. Anche quella recente. Poi hanno preso Paulo Dybala, uno dei tre migliori giocatori della serie A. Hanno creato un porto visto come punto d’arrivo e non più di partenza. Così 'Gini', Matic e Belotti hanno messo in secondo e terzo piano altre offerte.

Veretout verso il Marsiglia, Belotti sempre più vicino

Era questione di ore o giorni per la cessione di Veretout. L'imminente arrivo di Wijnaldum nella capitale ha portato sempre più il centrocampista francese all'addio con i giallorossi. Come riporta L'Equipe, l'accordo tra Roma e Psg ha sbloccato anche la trattativa del 29enne con l'Olympique. Ulteriori conferme arrivano da Pablo Longoria, presidente del Marsiglia: "La finestra di mercato è aperta fino al 31 agosto. Veretout e Sanchez sono giocatori di livello internazionale, di altissimo livello, ma non mi piace parlare di singoli giocatori, al momento sono sotto contratto con altri club e dobbiamo rispettarli". Intanto in attesa dello sbarco di Wijnaldum e con un Dybala già a Trigoria da tempo, infatti, è arrivato il momento di conoscere il Grande Raccordo Anulare pure per il Gallo Belotti. Il sì dell’ex bomber del Torino è arrivato da tempo, dopo la solita chiamata di Mourinho. Anche dal punto di vista economico è tutto apposto dopo il contatto tra Pinto e l’entourage composto dal papà e da un legale: biennale (con possibile opzione sul 3°) da 2,8 milioni a salire a 3,5 inclusi bonus.

