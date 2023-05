Wijnaldum non vede l’ora di scendere in campo: “Due giorni alla finale”

Il centrocampista olandese è carico a mille per la sfida al Siviglia. Su Twitter, ha pubblicato il conto alla rovescia per la gara di mercoledì

Tifosi, squadra, giornalisti, trovare qualcuno che non stia pensando alla finale di Europa League contro il Siviglia è impresa davvero ardua. In casa Roma, i calciatori giallorossi, nella giornata di domani, partiranno per Budapest e inizieranno davvero a sentire quell'atmosfera delle notti magiche. Gini Wijnaldum è già carichissimo e ha provato a spronare l'ambiente con un messaggio tanto semplice quanto d'effetto: "Due giorni alla finale". Il countodown dell'olandese, pubblicato sui social, è lo stesso di tutti i tifosi romanisti. Il giorno si avvicina, l'ansia cresce e l'emozione comincia a diventare palpabile.