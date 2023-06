Wijnaldum: “Non so cosa succederà in futuro. Sarà una sorpresa anche per me”

Georgino Wijnaldum è stato intercettato da Bein Sport nella zona mista dello Stadio De Kuip dove ieri l'Olanda è uscita sconfitta contro la Croazia nella semifinale di Nations League. Il centrocampista olandese ha parlato anche del suo futuro: "Non so cosa succederà. Credo che sarà una sorpresa per tutti e anche per me. Dovrò capire quali opzioni ci saranno e poi si vedrà". Queste le parole di Wijnaldum che dopo la stagione in prestito alla Roma, è pronto a tornare al PSG anche se difficilmente tornerà a far parte della rosa. Come riportato da alcuni quotidiani olandesi, per lui non è escluso un ritorno in patria con il PSV al momento squadra più interessata.