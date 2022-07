Wijnaldum ad un passo. Dybala in campo contro l’Ascoli ma la Roma perde 1-0

Ieri sera i tifosi della Roma hanno dimostrato ancora una volta di essere unici e la notte magica del Dybala Day ha fatto il giro del mondo. Oltre 10mila persone hanno riempito le strade dell'Eur per dare il benvenuto a Paulo . I Friedkin sul loro profilo Twitter hanno mandato un messaggio ai tanti sostenitori giallorossi: "Nessuno accoglie i propri eroi come Roma. I fedeli giallorossi ieri sera hanno creato uno scenario incredibile fuori la sede di Fendi per accogliere Dybala". Durante la diretta su Sky Sport un coro contro la Lazio è finito in onda e la giornalista Sara Benci ci ha scherzato sopra. L'episodio non è andato giù al club biancoceleste che ha pubblicato sul proprio sito un comunicato: "Non può invece succedere che a quel coro si dia evidenza con ironie da studio del tutto inappropriate. Ci aspettiamo da Sky e dalla diretta interessata".

Dopo la festa per Dybala la Roma si appresta a vivere l’arrivo di Georginio Wijnaldum. L’accordo col giocatore è stato trovato due giorni fa, quello col Psg ha subito in mattinata un’accelerazione. Dan Friedkin è volato a Parigi e conta di portare l'olandese alla corte di Mourinho. La Roma ha vinto il braccio di ferro anche grazie alla volontà di Giniche si è ridotto lo stipendio fino a 7 milioni. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto sui 10-12 milioni vincolato a presenze che potrebbero far scattare l’obbligo. Lo stipendio per il primo anno dovrebbe essere pagato dal Psg (su questo manca ancora l'accordo totale) poi scatterebbe il Decreto Crescita. L'ufficialità potrebbe arrivare il primo agosto. Il giocatore ha tolto l'immagine del profilo con la maglia del club francese dalle sue pagine social. Un altro segnale fondamentale. Così come lo sono i like di Bailly ai post della Roma. Il difensore ivoriano può arrivare con la stessa formula e lo stesso stipendio pagato per buona parte dal Manchester United. Per il mercato in uscita invece: Villardopo il prestito di sei mesi al Getafe è tornato a Roma ma non è stato convocato per il ritiro. Sembrava essere conclusala trattativa con il Monza ma i due club non hanno trovato l'accordo sull'obbligo di riscatto in caso di salvezza. Spunta l'interesse del Celta Vigo per Pereze del Feyenoord per Vina.