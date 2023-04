Wieffer: “Vittoria di carattere. Bene all’inizio ma nel finale abbiamo sofferto”

Mats Wieffer, autore del gol partita nel mach contro la Roma ha parlato nel posto partita a Algemeen Dagblad: "La gente dice che devo tirare di più. Ora ho avuto il tempo di pensare e ho pensato: ora la colpisco". Queste le prime parole del centrocampista olandese che ha poi proseguito: "Ero molto contento del gol, anche se per un po' ho temuto il fuorigioco perché Jahanbakhsh era ancora lì". Sull'euforia nello spogliatoio ha aggiunto: "C'è stata gioia, ma abbiamo avuto difficoltà nella fase finale. Abbiamo giocato molto bene all'inizio, ma forse nella fase finale siamo stati troppo indietro. Se provoco un calcio di rigore, per fortuna non entra mai". Wieffer ha poi concluso: "Avremo le nostre possibilità anche a Roma. Per carattere abbiamo vinto questa partita. È andata bene anche secondo me. Le cose stanno andando bene".