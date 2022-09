Volpato sul match contro il Ludogorets: “Felice di aver fatto l’esordio in Europa”

Giovedì scorso è arrivato per il giallorosso l'esordio assoluto in Europa League

Cristian Volpato, giocatore della Roma, ha parlato attraverso il suo profilo Instagram ufficiale dell'esordio in Europa League di giovedì scorso in Bulgaria contro il Ludogorets, dove i giallorossi hanno perso il match per 2-1. Queste la didascalia del post dell'azzurro che ora vuole ottenere sempre più minuti con la prima squadra: "Molto felice di fare il mio esordio in Europa, sfortunatamente il risultato non è andato per il verso giusto. Sempre forza Roma".