Volpato celebra il gol con l’under 19 azzurra e Totti si complimenta con lui

Il giovane attaccante della Primavera in rete al debutto, l'ex capitano: "Complimenti, Cri"

Cristian Volpato sarà un predestinato. L'attaccante italo-australiano, prodotto della scuderia di Francesco Totti, ieri ha segnato il suo primo gol con la maglia azzurra. Tre punti, ricorda su Instagram, arrivati grazie alla sua rete nel giorno del debutto. Per un evento così, non potevano mancare i complimenti del suo agente ed ex capitano giallorosso che, sotto la foto pubblicata dal giovanissimo della Primavera, ha dimostrato tutta la sua felicità.