Voller lascia il ruolo di dg del Leverkusen: “Ora avrò più tempo per stare a Roma”

Rudi Voller ha annunciato il suo ritiro dalla carica di direttore generale del Bayer Leverkusen. In un'intervista allo Sky Sport di Germania, l'ex attaccante ha parlato dei suoi propositi per il futuro: "Sono felice di avere più tempo a disposizione dopo decenni in cui sono stato dentro al calcio con ruoli diversi. Dico sempre che sono mezzo romano. Sono anche sposato con una romana. Siamo stati a Roma ogni tanto negli ultimi anni, ma vorremmo esserci un po' più spesso in futuro. Lì potremo divertirci". Su quale sia stato l'addio più doloroso ammette: "Credo che la carriera di giocatore sia stata molto più difficile da lasciare. All'epoca avevo 36 anni, e avrei voluto giocare un altro paio d'anni in più, ma il ginocchio non si è più piegato. Non c'è niente di più bello che fare del tuo hobby una professione e essere un professionista di calcio è la cosa più bella che ci sia. Poi sono arrivate le altre funzioni all'interno del club o del DFB. Erano divertenti, ma comportavano molte più responsabilità rispetto alla carriera da calciatore. All'epoca era difficile per me fermarmi, ma ora nel fine settimana - anche se c'è un po' di malinconia - non sarà difficile. Resterò comunque nel calcio, ma con ruoli marginali". L'attaccante ha vestito la maglia giallorossa per quasi 200 volte tra fine anni '80 e inizio '90 segnando 68 gol. Con in giallorossi ha vinto anche la Coppa Italia del 1990/91.