Vitesse, Letsch: “La Roma ha tanti top player ma può essere una serata speciale”

L'allenatore tedesco è intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match di Conference League contro i giallorossi: "Crediamo in un buon risultato"

L'allenatore del Vitesse Thomas Letsch ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match contro la Roma. Il tedesco conosce la forza dei giallorossi ma crede nell'impresa già riuscita ad inizio stagione contro il Tottenham: "È fantastico potersi misurare con una squadra così grande di Serie A. Hanno molte qualità individuali, ma giocano anche davvero come una squadra. In attacco hanno top player come Abraham, Mkhitaryan e Pellegrini, ma sono forti anche in difesa. La Roma si difende molto bene e in modo compatto ed esce sempre pericolosamente con molta velocità". Inizia così il discorso dell'allenatore ex Austria Vienna e Salisburgo che poi prosegue parlando della sfida con Josè Mourinho: "È bello, naturalmente. Ha un palmarès impressionante, con molti trofei. Questo livello è ciò per cui alla fine fai questo mestiere e dove vorresti arrivare. C'è stata molta negatività in questi giorni ma non dobbiamo dimenticare che oltre il 99 per cento dei sostenitori ci sostiene in modo corretto. Ci auguriamo che sia così anche domani. Ne abbiamo bisogno anche noi. Se lo facciamo insieme, può essere una serata speciale. Ad Arnhem si parla spesso di 'Believe in More', ma crediamo anche molto in un buon risultato".