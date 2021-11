CSKA Sofia-Arda 2-1: dopo il Zorya, la Roma affronterà i bulgari in Europa

Caicedo e Mazikou decidono il match casalingo. I giallorossi se la vedranno con il fanalino di coda del gruppo C il 9 dicembre alle 18.45

Il CSKASofia ha battuto 2-1 l'Arda nel proprio campionato, sale a 29 punti e si conferma secondo in classifica alle spalle del Ludgorets (33). A segno Caicedo e Mazikou. I giallorossi affronteranno i bulgari dopo il Zorya in Conference League (appuntamento al 9 dicembre alle 18.45). I padroni di casa di giornata, sono il fanalino di coda del girone C nella competizione europea con un punto in classifica, ma matematicamente ancora in corsa per il passaggio del turno.