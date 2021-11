Vina scopre le bellezze italiane: gita con la fidanzata alla Reggia di Caserta

Mourinho domani verificherà le condizioni del terzino uruguaiano

Ancora qualche ora di riposo e poi la Roma si ritroverà tutta a Trigoria domani pomeriggio, almeno con i giocatori non partiti con le nazionali. In tanti ne hanno approfittato per andare all'estero, come Mayoral che addirittura è volato fino a Dubai, dove si trova ancora adesso (il volo dura circa 6 ore). C'è invece chi come Matias Vina ha scelto una meta italiana: l'uruguaiano il 12 si è allenato regolarmente per smaltire i problemi fisici che gli hanno fatto saltare gli impegni con l'Uruguay. Oggi insieme alla fidanzata Florencia Velasco ha visitato le bellezze suggestive della Reggia di Caserta, con tanto di giro in bici. Mourinho ha assoluto bisogno di Vina, soprattutto visti i problemi anche di Calafiori.