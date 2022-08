Villar, vicino l’addio alla Roma e già ha ‘nostalgia’

Gonzalo Villar sembra sempre più lontano dalla Roma. Il classe 1998 è in uscita dalla capitale e la destinazione più probabile è la Sampdoria. Dopo la cessione di Damsgaard, il club ligure investirà parte dei soldi per acquistare il centrocampista spagnolo dai giallorossi, ma Tiago Pinto non accetterrà la proposta del prestito con diritto di riscatto, come per tutti gli esuberi. Villar non vorrebbe lasciare Trigoria e, infatti, ha pubblicato sul profilo Instagram una storia con alcune sue azioni in maglia giallorossa ed ha messo in sottofondo la canzone 'Nostalgia' di Blanco.