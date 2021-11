Villar torna Roma dopo la festa con l’amico Alcaraz: “Al lavoro”

Lo spagnolo ha sfruttato il weekend concesso da Mourinho per seguire il torneo del tennista

Carlos Alcaraz ha trionfato a Milano al torneo Next Generation ATP Finals, quello riservato ai campioni del tennis del futuro. Nel suo box Gonzalo Villar è stato ospite fisso. Il centrocampista della Roma non ha lasciato un secondo l'amico e l'ha accompagnato fino alla vittoria finale. Nato a Murcia come lui, è destinato a scalare presto le gerarchie del tennis mondiale. Da oggi Villar tornerà a Roma e si rimetterà al lavoro, per continuare nel suo tentativo di convincimento verso José Mourinho, che per il momento continua non considerarlo. "Ritorno a Roma e al lavoro. Andiamo" ha scritto su Instagram. Nel pomeriggio la seduta con la squadra, ma prima avrà la scheda d'allenamento fisico preparata dal suo personal trainer da svolgere a casa. Perché quando hai tanta strada da fare, non ti resta che lavorare il doppio.