Villar, su Instagram la storia con il pallone “best friend”

Il centrocampista della Roma, ha pubblicato una storia malinconica sul suo profilo Instagram

La stagione calcistica di Gonzalo Villar, non è praticamente mai partita. Il non utilizzo del numero 8 della Roma, ha fatto scendere anche il suo prezzo di mercato. Dopo aver perso il posto anche in nazionale Under 21, Villar rimane in attesa di una svolta nel corso della stagione. Nel frattempo ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, in cui calcia il pallone. Sopra la scritta "best friend". Curiosa anche la scelta della canzone: Più Bella Cosa di Eros Ramazzotti.