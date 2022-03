Villar: “Il Getafe è stata la scelta giusta dopo alcuni mesi difficili a Roma”

L'ex centrocampista: "Ho lavorato nell'ombra per mesi senza avere soddisfazioni, volevo tornare a sentirmi importante"

Oggi Gonzalo Villar spegne le candeline e per festeggiare lo scorso venerdì è sceso in campo con una maglia da titolare al San Mames, in casa dell'Athletic Bilbao. Ecco le sue prime dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del Getafe: "Un premio di cui avevo bisogno, ho lavorato nell'ombra per mesi senza avere soddisfazioni, volevo tornare a sentirmi importante e alla fine giochiamo a calcio proprio per questo". Gonzalo parla così della sua prima vera partita con la maglia del club. "Sono molto contento - ha dichiarato in un'intervista al sito ufficiale del club - , ancor di più se sono in grado di giocare una buona partita e di vedere i tifosi soddisfatti. Il San Mames è un campo difficile, è stato un punto importante per noi, ancor di più visto quanto abbiamo lavorato per fare risultato. Mancano sempre meno partite, quindi sono felice di aver aiutato la squadra”.