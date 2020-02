Era già entrato nel blackout di Reggio Emilia, Gonzalo Villar. L’esperienza in giallorosso del giovane spagnolo è cominciata con la nota negativa di Sassuolo, ma ora il talento ex Elche è pronto per il riscatto. Su Instagram punta il Bologna e carica i compagni di squadra: “Non vedo l’ora che sia domani!”. L’entusiasmo di Villar farà sicuramente piacere a Edin Dzeko, che dopo l’ultima sconfitta aveva consigliato ai più giovani di mantenere lalta la concentrazione.