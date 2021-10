Villar non convocato per la gara contro la Juventus

Non c'è spazio per il centrocampista spagnolo. Per Mourinho è fuori dalla lista dei convocati nella gara all'Allianz Stadium

Ancora una bocciatura per Gonzalo Villar. Il centrocampista, che ha anche perso il posto con la nazionale under 21 della Spagna, non sarà convocato da José Mourinho per la gara tra Juventus e Roma. Come riporta Sky Sport, il centrocampista spagnolo non prenderà parte alla sfida dell’Allianz Stadium.