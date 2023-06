Vicepresidente Camera Rampelli: “La Uefa apra un’indagine sull’arbitraggio di Taylor”

Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e co-fondatore di Fratelli d’Italia, ha parlato dell'arbitraggio di Taylor nel match tra il Siviglia e la Roma. Queste le sue parole sui social: "Nel giorno in cui l’Uefa apre un’indagine nei confronti di Mourinho per insulti indirizzati all’arbitro Taylor dai garage dello stadio di Budapest mi auguro che analoga indagine sia aperta sulla conduzione scandalosa, di parte e molto più offensiva della finale Europa League". Non si placano le polemiche intorno al direttore di gara inglese. La Premier League lo ha difeso e ha attaccato i tifosi della Roma. Mourinho invece rischia un lungo stop da parte della Uefa.