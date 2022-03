Verso Samp-Roma, partitella in famiglia per i blucerchiati. Ripresa per martedì

Giampaolo guida la squadra all'ultima allenamento della settimana in vista della partita di domenica contro i giallorossi

La partitella in famiglia, condita dai gol di Fabio Quagliarella , Francesco Caputo e Giangiacomo Magnani , conclude la settimana di allenamenti della Sampdoria , prossima avversaria della Roma in campionato. Nella mattinata di sole al “Mugnaini” di Bogliasco, il presidente Marco Lanna ha accolto un buon numero di tifosi blucerchiati, saliti al campo per salutare la squadra e assistere a una sfida a ranghi misti con la partecipazione della Primavera.

Nicola Murru e Ronaldo Vieira hanno lavorato solo mezzora con i compagni e, a seguire, individuali di scarico. Sedute personalizzate per Andrea Conti e Sebastian Giovinco. Percorsi di recupero per Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini. La ripresa è in agenda per martedì pomeriggio.