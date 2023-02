Verona, Zaffaroni: “La Roma in casa concede pochissimo, anche grazie ai tifosi”

La Roma sta costruendo il suo percorso grazie soprattutto alla solidità difensiva, con qualche sorpresa a firmare le ultime vittorie in fase offensiva. Col Salisburgo Belotti e Spinazzola, oltre a Dybala, col Verona era stato Solbakken. I gialloblù avevano giocato una buona partita, ma al cospetto di una squadra superiore. È tornato a ribadirlo anche oggi il tecnico degli scaligeri Zaffaroni in conferenza stampa: "La squadra sta lavorando bene e sta facendo prestazioni di livello. Non dimentichiamo che quando hai la sensazione che la squadra non sia stata brillante, come al solito va considerato anche l'avversario: la Roma sul suo campo concede veramente poco, grazie anche alla spinta del suo pubblico. Ha recuperato giocatori che hanno strappo, come Spinazzola. Stiamo bene, lunedì dovremo fare una gara di grande intensità".