Verona-Roma, i convocati di Baroni: tornano Faraoni e Hien, out Lazovic

Il Verona si prepara a ospitare la Roma dopo la bella vittoria all'esordio in casa dell'Empoli. La squadra di Baroni fa il suo debutto al 'Bentegodi' a caccia dei primi tre punti davanti al proprio pubblico, contro un'avversaria di grande prestigio. Il tecnico gialloblù potrà contare nuovamente su due pedine fondamentali come Hien, al centro del mercato, e capitan Faraoni. Resta out invece Darko Lazovic mentre arriva la prima chiamata per Serdar, nuovo acquisto dell'Hellas. Ecco la lista completa dei convocati diramata dagli scaligeri: