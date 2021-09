Verona-Roma, Calafiori lascia il campo con la borsa del ghiaccio sul ginocchio

Il giovane terzino giallorosso è uscito al 76' e gli è stata applicata la borsa del ghiaccio

La Roma conferma i problemi sugli esterni in difesa, come sottolineato da Mourinho in quasi tutte le sue interviste pre o postpartita. Oggi Calafiori è sstato costretto a scendere nuovamente in campo dopo il match di giovedì in Conference, vista l'assenza di Vina. In panchina oggi c'era il solo Tripi, con Reynolds in tribuna. Il giovane terzino classe 2002 è uscito dal campo al 76' per fare posto a Smalling, ma è stato colto dalle telecamere a fine partita con la borsa del ghiaccio applicata al ginocchio destro. Un'immagine che, con la situazione dei terzini, preoccupa e non poco anche pensando al nuovo impegno infrasettimanale prima del derby di domenica. Al momento dalla Roma nessuna segnalazione di problemi specifici e Mou spera che non ci siano novità.