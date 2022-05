Veretout: “E’ bellissimo portare un trofeo a Roma. Qui sono felice”

Il centrocampista felice per la vittoria della Conference League

Che impressione ti fa vedere l'Olimpico pieno anche se non giocavate lì? "Una cosa pazzesca, penso che i tifosi della Roma aspettavano questo momento da tanto tempo. Vincere è stata una cosa incredibile, se aspettano un po'arriviamo stanotte per festeggiare".

"Tutto merito del gruppo: giocatori e staff. C'è gente che ci segue tutto l'anno per farci essere pronti. Ringrazio tutti loro e i tifosi. Il trofeo è per tutti non solo per i giocatori".