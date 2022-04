Veretout: “Abbiamo fatto un’ottima partita. In casa dovremo attaccare per vincere”

Le parole del centrocampista

Al termine della gara tra Roma e Leicester, Veretout ha detto la sua anche in vista del ritorno. Queste le sue parole:

VEREOUT A SKY

"Abbiamo disputato un'ottima partita, abbiamo difeso molto bene anche se nel secondo tempo a livello di possesso palla loro hanno fatto molto meglio, ma siamo stati soliti e concentrati fino all'ultimo minuto. Il Leicester è un'ottima squadra, ma anche noi abbiamo fatto un'ottima prova e abbiamo dato una buona immagine di noi. Eravamo in casa loro e hanno spinto anche con l'aiuto del pubblico e noi abbiamo tenuto bene, è un buon pareggio".

Ora il ritorno a Roma. "Per passare dovremo vincere, essere concentrati come stasera. E noi avremo l'aiuto dei tifosi, saremo in casa nostra e dovremo attaccare per vincere la partita".

VERETOUT A ROMA TV+

"Secondo me abbiamo fatto una partita giusta, con tanta concentrazione. Abbiamo fatto una buona partita. Possiamo fare meglio con la palla perché l'abbiamo perso tante volte, ma prendere un punto e pareggiare qui in Inghilterra contro una buona squadra come il Leicester fa bene. La settimana prossima c’è il ritorno, ma dobbiamo pensare prima alla partita di domenica che è importante anche per noi e dopo c’è il ritorno davanti ai nostri tifosi".

Si dice sempre che in Inghilterra c’è un tifo molto caldo, ma ci sarà anche domenica contro il Bologna e poi giovedì prossimo contro il Leicester... "Sì sì, sappiamo che i tifosi sono con noi. L'abbiamo visto e lo hanno dimostrato tante volte in questa stagione. Anche contro il Bodo c’era un’atmosfera spettacolare e secondo me già domenica saranno caldi, ma lo saranno anche giovedì prossimo per il ritorno".