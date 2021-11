Venezia-Roma, maledizione Abraham: settimo palo stagionale colpito

Una classifica che non fa gioire la Roma. La squadra di Mourinho si piazza al primo posto nella classifica di pali e traverse presi in questo campionato

Per la Roma la fortuna non gira nel verso giusto. Anche in Venezia-Roma un'occasione clamorosa che non riesce a finire in rete. Per la squadra giallorossa sono 8 i pali presi in campionato, fino ad ora. Ad oggi la Roma è prima in questa sfortunata classifica. Anche per Abraham numeri non felici per quanto riguarda i pali e le traverse. Per l'inglese oggi è arrivato il settimo legno in campionato, 'meglio' di lui ha fatto solo Zapata con otto.