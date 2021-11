Venezia-Roma, la Curva Sud col club contro gli arbitri: “Daremo sempre fastidio”

Lo striscione nel settore ospiti in cui i tifosi si schierano dalla parte della società

La Curva Sud è al fianco della Roma nella "battaglia" con gli arbitri. A dimostrarlo uno striscione apparso nel settore ospiti dello stadio Penzo di Venezia pochi minuti prima del fischio d'inizio della partita: "Noi daremo sempre fastidio. Roma siamo con te", il messaggio firmato dall'intera Curva Sud. Uno striscione che arriva dopo diverse settimane in cui la società, sia attraverso Mourinho che attraverso Tiago Pinto, si è lamentata di alcune decisioni nei big match e in particolare nelle partite contro Lazio, Juventus e Milan. La goccia che ha fatto traboccare il vaso la direzione di gara di Maresca una settimana fa all'Olimpico contro la squadra di Pioli, con il rigore contestatissimo fischiato per il presunto fallo di Ibanez su Ibrahimovic e quello invece neanche rivisto al Var per il contatto Kjaer-Pellegrini.