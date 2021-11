Venezia-Roma, arbitra Aureliano. Al Var Fabbri

Il fischietto bolognese raggiungerà le ventuno presenze in serie A nel match tra i giallorossi e i veneti

Sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna ad arbitrare il match di domenica tra Venezia e Roma. L'emiliano raggiungerà le ventuno presenze in serie A in questa giornata di campionato, ma non sarà la prima volta che avrà la Roma sotto il suo sguardo. Infatti già in un Roma-Napoli il fischietto bolognese era addetto al Var, e proprio lui richiamò al video Rocchi in seguito a una decisione dubbia. Viste le ultime direzioni arbitrali, vedremo se Aureliano utilizzerà o meno il Video Assistant Referee nel momento del bisogno.