Venezia, Ampadu: “Vincere contro la Roma è stato bello ma inaspettato”

"A fine primo tempo non eravamo felici, poi abbiamo ottenuto un risultato che nessuno immaginava"

Ethan Ampadu in ritiro con la Nazionale gallese, ha parlato dell'incredibile vittoria ottenuta contro la Roma nell'ultima giornata di campionato: "Questo è il calcio, è stata una bella domenica. A fine primo tempo non eravamo felici, poi abbiamo ottenuto un risultato che nessuno immaginava". Il difensore del Venezia ha continuato: "È stato bello, oltre che un aiuto per la classifica. Una bella domenica. In Italia sto bene, a livello di risultati ci sono stati un po' di alti e bassi. Lo stile di vita è buono, non è un brutto posto dove vivere".