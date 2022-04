Vecchioni: “Per me Mourinho è stato madre, padre, moglie e figli. Una divinità”

Continua poi il cantautore: "Lo avevamo in testa per tutta la settimana. Avevamo del nostro allenatore portoghese un concetto cosi alto e cosi pieno che arrivavamo a pensare che quando perdeva lo faceva apposta"

Nel giorno di Inter-Roma, Roberto Vecchioni racconta la passione degli interisti per José Mourinho. "Per noi interisti dentro, Mourinho è stato tutto" dice a SportWeek. "Era la madre e il padre, la moglie e i figli, il cane e il gatto. Nel 2010 non c'era altro per noi. Lo avevamo in testa per tutta la settimana. Avevamo del nostro allenatore portoghese un concetto così alto e così pieno che arrivavamo a pensare che quando perdeva lo faceva apposta. Quando stavamo pareggiando non ci perdevamo d'animo, ci dicevamo 'tranquilli che adesso Mou mette 5 attaccanti e vinciamo". Vecchioni racconta poi di aver conosciuto lo Special One: "Sono andato ad Appiano Gentile un paio di volte per incontrarlo. E mi colpi la sua presenza di spirito, era preparato su tutto. Sapeva esattamente chi fossi e mi accolse canticchiando Luci a San Siro. Per me era una divinità... gli ho chiesto una foto, un suo autografo e lui ha voluto il mio. Due settimane dopo, prima di un Inter-Napoli, mi sono fatto una foto con lui da mandare ai miei cugini napoletani. E abbiamo vinto". Continua poi il cantautore: "Il suo triplete resta un'impresa