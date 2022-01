Valzer iberico a Roma: niente più sorrisi, Mourinho cambia volto alla squadra

Villar e Mayoral gli spagnoli che salutano il club. Lo Special One fa largo a chi può svoltare la stagione apportando personalità. I giallorossi devono accelerare il percorso di crescita

Il tacco e la punta non sono solo termini nauseanti per chi viene da Certaldo. Anche José Mourinho non li digerisce, specie se non sono funzionali. Dribbling inutili e tocchetti di fino furono ciò che nel precampionato della Roma fecero infuriare il tecnico portoghese. L’esempio più noto è quello del neo acquisto del Getafe Villar, uno dei più richiamati dal tecnico durante il ritiro estivo. Duecentoquattro minuti totali con la Roma suddivisi in 6 presenze tra ConferenceLeague (5 presenze) e qualificazioni alla stessa competizione, una. Qualora Gonzalo fosse rimasto - il video pubblicato dallo spagnolo in cui viene ripreso con il monopattino nei pressi del Colosseo - non avrebbe sconvolto i piani di José, che ha sempre lasciato ai margini non solo chi si specchia troppo con il pallone, ma pure chi dimostra una certa immaturità. Lo Special One non è venuto a Roma in vacanza (come ha detto nella sua prima conferenza), così come non devono venirci neppure i suoi giocatori. Basta con i sorrisi durante gli allenamenti. Oltre a non essere abituato a lavorare così, ora Mourinho, dato pure il momento, non può proprio accettarli certi atteggiamenti. L’altro spagnolo che farà compagnia all’ex Elche nella sua seconda avventura in Liga è Mayoral. Meno giocoliere del connazionale, Borjta – come torneranno a chiamarlo da quelle parti - ha trovato maggior minutaggio. Undici presenze stagionali di cui 5 in Serie A. Definito “un professionista” da Tiago Pinto nel post partita contro lo Spezia, l’ex Real Madrid è rimasto avvolto nei suoi pensieri attendendo alla porta l’occasione buona per fuggire. Reynolds è stata la scommessa americana non riuscita degli americani. Mai stato preso in considerazione, l’ex Dallas sembrava avesse paura ogni qual volta il pallone toccasse i suoi piedi. Novantuno minuti in giallorosso sono bastati per relegarlo in tribuna. Calafiori è l’eccezione: il ragazzo piace al tecnico, che però vorrebbe riaverlo pronto dopo il 30 giugno 2022. Si farà le ossa a Genova sponda rossoblù. Ma perché queste accelerate improvvise sul mercato? Perché la Roma ha bisogno di crescere prima del tempo, di crescere in fretta e possibilmente di mettere la personalità al centro del progetto.