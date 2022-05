Vagnati, dir. tecnico: “Parleremo con Belotti in settimana. Sensazioni positive”

Le parole del dirigente

Belotti vi ha dato risposte sul futuro? "Non so se Belotti resterà, ne parleremo settimana prossima. Ottimisti? Fino a quando non c'è una decisione definitiva dobbiamo essere ottimisti. Sicuramente penso che lui abbia il cuore granata, non avendo fatto niente di definitivo. Ci sono sensazioni positive".