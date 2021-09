Uscito il libro di Spinazzola ‘Buongiorno Campioni’: spunta l’autografo digitale

Da oggi disponibile il libro scritto dal terzino azzurro con Alessandro Alciato, che racconta l'esperienza all'Europeo

È uscito oggi nelle librerie e negli store online 'Buongiorno, Campioni', il libro di Leonardo Spinazzola che racconta il suo Europeo ma che soprattutto è dedicato a una buona causa. Il ricavato delle vendite infatti verrá devoluto in beneficenza a favore dell’Associazione Bambino Gesù Onlus dell’Ospedale Pediatrico di Roma. Un progetto importante - scritto con il giornalista Alessandro Alciato - quello del terzino giallorosso e della Nazionale, protagonista assoluto nella vittoria azzurra di Euro 2020 nonostante il grave infortunio che gli ha fatto saltare le ultime due partite. E per chi taggherà Spinazzola nelle sue stories con il libro una sorpresa: una sorta di autografo in digitale attraverso un 'adesivo' personalizzato su Instagram.