Uruguay, Vina saluta Tabarez: “Grazie per avermi dato fiducia, Maestro”

Il terzino della Roma ringrazia il ct della Celeste, esonerato ieri

La notizia dell'esonero di Oscar Washington Tabarez, arrivata nella serata di ieri, ha scosso senza dubbio l'Uruguay e i suoi tifosi, ma anche i giocatori, con cui il legame era diventato fortissimo. Non fa eccezione il terzino della Roma Matis Vina, che ha salutato lo storico ct su Instagram: "È impossibile esprimere in poche parole quanto tu sia importante per tutti gli uruguaiani. Hai lasciato un segno indelebile nella nostra storia, che vale sempre la pena ricordare. La nostra gratitudine e ciò che ti dobbiamo sono molto grandi. Grazie a te e a tutto lo staff tecnico per avermi dato fiducia. Grazie mille Maestro!"