Uruguay, Vina in panchina per 90′ ma festeggia la qualificazione al Mondiale

Il terzino giallorosso non ha giocato nella notte contro il Perù

Vina a differenza degli Azzurri andrà in Qatar per giocarsi il mondiale. Nella notte la nazionale di Alonso ha battuto 1-0 il Perù e ha staccato il pass per novembre. Gol decisivo di De Arrascaeta al 42'. Vina è rimasto in panchina per tutta la partita, il terzino sinistro della Roma sta pagando le brutte prestazioni in maglia giallorossa. L'ex Palmeiras ha festeggiato ugualmente la qualificazione con un post su Instagram.