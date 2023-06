Uruguay, Vina in campo 90 minuti nel 4-1 al Nicaragua. E il futuro resta incerto

Il suo futuro non è ancora chiaro, ma intanto Matias Vina affronta gli impegni con la sua nazionale. Il difensore di proprietà della Roma è stato protagonista nella vittoria di stanotte dell'Uruguay contro il Nicaragua in amichevole: per lui tutta la partita in campo da difensore centrale nel 4-1 netto della squadra di Marcelo Bielsa. Dopo una buona seconda parte di stagione in prestito al Bournemouth, Pinto sperava nel riscatto da parte degli inglesi ai circa quasi 15 milioni stabiliti. Ma le Cherries non hanno intenzione di spendere quella cifra, per cui al momento Vina è destinato a tornare a Trigoria anche se non per restare. I discorsi tra i due club restano comunque aperti per Justin Kluivert e non è escluso che si parli nuovamente anche del terzino uruguaiano.