Under 21, Italia-Giappone: Bove in campo 30 minuti nell’1-1 finale

Dopo la brutta sconfitta contro l'Inghilterra, l'Italia under 21 di Nicolato torna in campo per un'altra amichevole contro il Giappone. Edoardo Bove stavolta parte dalla panchina e al suo posto a centrocampo giocano Rovella e Fagioli. A Castel di Sangro gli Azzurrini cercano riscatto, con il giocatore della Roma pronto anche a reagire dopo la prova opaca di giovedì dove il classe 2002 era partito dall'inizio. Con i nipponici però arriva solo un pareggio per 1-1, con Bove entrato al 63' al posto di Vignato. Trenta minuti in campo per il giocatore della Roma che ha servito un bel pallone a Colombo, non bravo a trovare la porta dopo aver firmato il gol del vantaggio nel primo tempo. Il pareggio del Giappone è firmato Fujio.