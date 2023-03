Under 20, Italia-Germania: Nunziata schiera Volpato titolare

Alle ore 15 scende in campo l'Italia Under 20 per la seconda gara del torneo VIII nazioni. Gli Azzurri sfidano la Germania. Volpato parte titolare a differenza del match di quattro giorni fa. L'attaccante della Roma contro la Norvegia era entrato all'inizio del secondo tempo, la sfida è terminata 2-2. Queste le scelte dei due mister: