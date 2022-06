Under 17, la Roma si ferma in semifinale: ad Ascoli l’Inter vince 2-1

I giallorossi di Ciaralli cadono contro i nerazzurri: non basta il gol di Misitano per rimontare il doppio svantaggio

Si ferma in semifinale la corsa scudetto della Roma under 17. La squadra di mister Marco Ciaralli, dopo aver eliminato la Fiorentina, non riesce ad avere la meglio dell'Inter di Polenghi che invece aveva battuto la Lazio nel turno precedente. Allo stadio 'Del Duca' di Ascoli, i nerazzurri vincono 2-1 e approdano in finale, dove martedì nello stesso stadio se la vedranno con il Bologna, giustiziere del Milan. Tutti i gol nel primo tempo, con l'Inter che va subito sul 2-0 per i gol di Bovo e Di Maggio, poi la Roma accorcia con Misitano al 41' ma il risultato non cambia più nella ripresa.