Under 16, Falsini: “Non alleno per vincere, ma per migliorare i ragazzi”

L'allenatoredella Roma Under 16 Falsini ha parlato ai microfoni di DAZN alla fine del match che ha portato la sua squadra alla conquista dello Scudetto. Ecco le sue parole poco prima dell'inizio dei festeggiamenti:"No, è una casualità. Non alleno per vincere, ma per migliorare i ragazzi. Sono contento per loro, per la società e per la mia famiglia, non per aver vinto lo scudetto. Faccio i complimenti alla Fiorentina, che ci ha messo in difficoltà. Non siamo stati la solità Roma, però la finale è sempre particolare. Ringrazio il direttore Vergine, che mi ha permesso di restare un altro anno. Ancora complimenti alla Fiorentina, che mertiva di vincere quanto noi. La partita è stata molto equilibrata e, spero, bella da vedere". I giovani giallorossi Campioni d'Italia hanno battuto la Fiorentina 3-2 in una partita ricca di occasioni per entrambe le squadre. La Roma Under 16 conquista così il secondo trofeo consecutivo.