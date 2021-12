Un resort in Messico, ecco il nuovo investimento di Friedkin

Altri progetti in cantieri per il Friedkin Group. I proprietari della Roma sono sempre attivi nel campo delle costruzioni

Non finiscono gli investimento per i Friedkin, dopo l'hotel a Firenze ora anche un resort in Messico come riporta il sito Benzinga.com. L'Auberge Resorts Collection è una catena di alberghi dei proprietari della Roma. Situati in diversi parti del mondo, il prossimo sorgerà a 40 minuti da Cancun. Ispirato alla bellezza del posto è stato progettato dallo studio di design New York Meyer Davis. I clienti potranno godersi un'esperienza immersi nella natura lontani dal caos delle grandi città. Previsto ogni tipo di comfort tra cui saune e SPA. Sempre molto attivi nel mondo degli investimenti. Il gruppo è presente nello sport, nell'automobilismo e anche nell'alta finanza. Non è la prima volta che si occupano di resort. Ormai 20 anni fa Dan Friedkin ha fondato in Africa con il gruppo di famiglia il "Tanzania Game Trackers Safaris". Da allora, migliaia di persone pagano 1250 dollari a notte per alloggiare nello "Mbiwa Lodge", il resort a 5 stelle che sorge nel Serengeti, arredato dalla signora Debra (moglie di Friedkin), insieme all'architetta sudafricana Lisa Rorich. Dieci suite, pareti in pietra con mobili in legno in stile norvegese e un comfort esagerato. Il vino d'autore è uno dei pezzi forti nel soggiorno, così come le passeggiate al tramonto nella riserva, le piscine e tutto ciò che è lusso. Il fondo Friedkin ha investito 200 milioni di dollari per affittare 51,000 acri di terra, ma l'intrattenimento non è l'unico scopo di Dan & family. Grazie al suo impegno, la fondazione riesce a salvaguardare e prendersi cura di 6,1 milioni di acri in Tanzania. In Tanzania il fondo Friedkin ha costruito un vero paradiso terrestre, alimentato dal più grande impianto a energia solare del paese.