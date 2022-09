Umberti (pres. IV Municipio): “Ricorsi per lo stadio? Nessun pericolo. C’è serietà”

Il responsabile dell'area dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto della Roma: "Ci sono dei tempi tecnici. C’è una serietà diversa della società e un approccio diverso dell’amministrazione".

Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio della Capitale (area in cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma), ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport. Il tema principale dell'intervento radiofonico di Umberti, è stato ovviamente il nuovo impianto dellla società giallorossa in zona Pietralata.

Come commenta la notizia dei ricorsi per quanto riguarda lo stadio? "Ha fatto molto clamore, va presa con le molle. La faccio breve, ad oggi non c’è nessun pericolo."

Il prossimo step quale sarà adesso? "La Roma presenterà i primi di ottobre il progetto di fattibilità. Abbiamo fatto diverse riunioni, abbiamo alcune cose da approfondire sulla viabilità. Un po’ già l’abbiamo visto, ma non possiamo dire niente."

‘Quintiliani’ come si chiamerà la stazione? "La dobbiamo cambiare. Sarà vicinissima allo stadio."

Perché troppa burocrazia a Roma? "Credo che in questo frangente non ci sia tutta questa burocrazia. Ci sono dei tempi tecnici. C’è una serietà diversa della società e un approccio diverso dell’amministrazione. C’è il tentativo di farlo realmente questo stadio. E’ importante per la città, parliamo di un investimento di 500 milioni di euro che non capita tutti i giorni. La volontà di tutti gli attori in campo è di portare a termine questa cosa."

Il sindaco è in linea? "Sì, più di me vuole portare a casa questo risultato. Ora con la Roma ho allacciato rapporti più importanti. Vi posso dire che c’è veramente grande serietà, grande voglia di fare. E c’è la voglia di mettersi in gioco per realizzare un grande progetto"