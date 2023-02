Ultrà del Cosenza: “I fatti di Roma devono far riflettere. No alle infamate”

"I fatti accaduti a Roma devono far riflettere tutti. Al di là di amicizie, simpatie e gemellaggi. Quello che è successo non ha nulla a che vedere con la cultura ultrà in Italia e non può lasciare nessuno di noi inerme. La vicenda ha dell'assurdo, fuori dagli schemi. Senza un senso logico. Fuori dalle dinamiche ultras e questo, alemno nel panorama nazionale, deve scuotere gli a imi per contrastare quella che sembra essere la deriva del nostro "mondo". Un mondo senza regole. Nessuno può accettare quello che, quello che è successo ieri, sia un modo di agire. perché questo potrebbe innescare dinamiche e situazioni incontrollabili. Vicinanza al gruppo che ha subito tutto ciò. In alcuni momenti i colori e le tradizioni lasciano spazio alla dignità e al rispetto. Oggi non diciamo 'no agli scontri', ma urliamo 'no alle infamate'".