Ultimo regala il suo album a Totti: “Per il mio idolo e simbolo di Roma” – FOTO

Il cantautore romano e romanista ha inviato il suo album 'Solo' a Francesco Totti, con una dedica speciale

I cantanti tifosi della Roma sono tanti, tra questi vi è Ultimo. Niccolò Moriconi è un tifoso dei giallorossi da quando è bambino e ha portato con sé questa passione anche dopo aver raggiunto il successo. Il cantautore, nato nel quartiere San Basilio pensa alla Roma anche in occasione dell'uscita del suo nuovo album 'Solo'. Dopo aver inviato il disco a Pellegrini e Zaniolo oggi è arrivato anche a Francesco Totti. Una dedica speciale per lo storico capitano giallorosso: "Per Francesco idolo di una vita, simbolo di Roma. Con amore"