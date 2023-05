Ultimo: “La Roma è il mio primo ricordo. L’aldilà me lo immagino giallorosso”

Niccolò Moriconi, in arte e per tutti Ultimo, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera nella quale è tornato a parlare anche della sua grande passione per la Roma. Il cantautore capitolino non ha mai nascosto il suo attaccamento ai colori giallorossi, un amore che viene da molto lontano: "Il mio primo ricordo è la Roma. Abbiamo vinto lo scudetto. Ho solo cinque anni, papà non può portarmi con lui allo stadio; però mi porta a casa una zolla del prato dell’Olimpico, avvolta in una sciarpa giallorossa". Queste le prime parole di Ultimo che poi conclude con una battuta sull'aldilà: "Me lo immagino giallorosso".